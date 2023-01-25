Неделя информированности о диспансеризации проходит в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске проходит неделя информированности о важности диспансеризации и профосмотров. Медики напоминают, что профилактика заболеваний - надежный способ поддержать свое здоровье и выявить проблемы на начальном этапе.

- Специалисты Хабаровского краевого клинического центра онкологии напоминают: профосмотры и диспансеризация помогают предотвратить развитие онкозаболеваний, а также диагностировать рак на ранней стадии, что крайне важно для скорейшего начала эффективного лечения, - сказали в краевом минздраве.

Системы выявления и обеспечения пациентов лечением постоянно совершенствуются, что позволяет людям получать все самые современные медикаменты и методы лечения. Также специалисты напомнили, что многие онкологические заболевания на начальных стадиях излечимы в ста процентах случаев, но самым важным будет вовремя заметить первые симптомы.

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