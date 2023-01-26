Угрожал перерезать горло: биробиджанец напал на женщину посреди ночи и ограбил ее

Мужчина выслушал приговор за нападение, грабеж и кражу в Биробиджане Фото: Иван ПРОХОРОВ

Пьяный биробиджанец гулял по ночному городу 4 мая прошлого года. В районе улицы Осенней он увидел женщину и направился к ней. Подойдя близко, он достал из кармана предмет, похожий на нож, и приставил его к горлу потерпевшей. Его жертва не смогла точно рассмотреть, было ли это настоящее оружие. Мужчина отобрал у нее телефон за 44 тысячи рублей и сбежал.

- Позже, 10 июня, в районе дачного поселка Биробиджана преступник взломал навесной замок на двери и проник в дом, откуда вынес металлический топор, сковороды, дрель и другие инструменты на общую сумму 16,7 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Мужчину поймали, завели на него дело и передали в суд, который после рассмотрения материалов вынес приговор – пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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