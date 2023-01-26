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НовостиОбщество25 января 2023 22:56

Илья Подолякин занял пост прокурора Облученского района ЕАО

На должность его назначил генпрокурор России
Александра ЯВИЩЕНКО
Илья Подолякин занял пост прокурора Облученского района ЕАО

Илья Подолякин занял пост прокурора Облученского района ЕАО

Фото: Прокуратура ЕАО

23 января 2023 года приказом генерального прокурора РФ Игоря Краснова младший советник юстиции Илья Подолякин был назначен на должность прокурора Облученского района ЕАО. Он работает в правоохранительных органах уже девять лет – с января 2014 года. Прослужив шесть лет, в 2020 году Подолякин Илья Владимирович занял место заместителя прокурора Ленинского района Еврейской автономной области.

- Новый глава отделения прокуратуры не раз награждался за примерное выполнение служебных обязанностей. Он поощрялся на уровне области, а также от лица генпрокурора, - рассказали в региональном ведомстве.

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