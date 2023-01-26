Илья Подолякин занял пост прокурора Облученского района ЕАО Фото: Прокуратура ЕАО

23 января 2023 года приказом генерального прокурора РФ Игоря Краснова младший советник юстиции Илья Подолякин был назначен на должность прокурора Облученского района ЕАО. Он работает в правоохранительных органах уже девять лет – с января 2014 года. Прослужив шесть лет, в 2020 году Подолякин Илья Владимирович занял место заместителя прокурора Ленинского района Еврейской автономной области.

- Новый глава отделения прокуратуры не раз награждался за примерное выполнение служебных обязанностей. Он поощрялся на уровне области, а также от лица генпрокурора, - рассказали в региональном ведомстве.

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