Дети замерзают на уроках: ученики школы №49 жалуются на низкую температуру в классах

Прокуратура Хабаровска проверит школу №49 из-за холодных кабинетов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В новостных пабликах Хабаровска появилась информация о том, что ученики школы №49 занимаются в классах при температуре ниже 18 градусов. На дикий холод в кабинетах жалуются как дети, так и их родители. Взрослые приходили в школу с градусником, чтобы проверить температуру в помещениях. Столбик термометра держался на уровне 15-18 градусов, что точно ниже нормы по СанПиНу. На сообщения в сети отреагировала городская прокуратура, организовав проверку школы.
- Будет дана оценка работы представителей управления образования администрации Хабаровска и самой школы, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Если будут основания, сотрудники ведомства примут меры реагирования.
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