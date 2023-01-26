Подобрал ключ от двери: мужчина ограбил квартиру на Кубяка в Хабаровске

Мужчина похитил технику, найдя ключи от чужой квартиры на улице в Хабаровске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во дворе дома на Кубяка 27-летний хабаровчанин нашел связку ключей, которую кто-то из местных жильцов обронил ранее. Обойдя несколько подъездов, ему удалось найти дверь, которую отпирает домофонный ключ. Следующая «удача» ждала похитителя уже на первом этаже. На связке оказался ключ от одной из квартир, поэтому преступник легко попал в квартиру, не взламывая замок. В этот момент дома никого не оказалось.

- Осмотрев комнаты, мужчина похитил телевизор, игровую приставку, портативный жесткий диск, «умный» браслет, банковскую карту и документы проживающих в квартире людей. Общий ущерб составил 100 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Когда жильцы вернулись домой и обнаружили пропажу вещей, они позвонили в полицию. Преступника нашли в течение суток. Им оказался молодой человек, который раньше имел проблемы с законом, а в июне 2018 года освободился из колонии. На него завели дело за кражу и передали в суд. Мужчину приговорили к двум годам и семи месяцам лишения свободы в колонии особого режима.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.