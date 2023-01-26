Первое в 2023 году заседание Законодательной думы состоялось в Хабаровском крае Фото: Законодательная дума Хабаровского края

На первом в этом году заседании Закдумы Хабаровского края, которое состоялось 25 января, депутаты рассмотрели около 40 вопросов и приняли пять законов, поддержали 14 проектов федеральных законов и семь обращений других регионов.

- Старт работы в 2023 году хороший. Заслушали разные вопросы, в том числе экономические. Внесли определенность в вопрос пользования льготами по ЖКУ для педагогов в сельской местности, которые будут представлять сферу соцзащиты. Некоторые учреждения теперь будут подчиняться другим ведомствам, - рассказали Ирина Зикунова, представитель краевого парламента.

На заседании также утвердили кандидата на пост мирового судьи участка №50 в Ванинском районе.

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