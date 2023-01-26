142 лифта заменят в Хабаровске в 2023 году Фото: Администрация Хабаровска

В 2023 году в Хабаровске планируют заменить 142 лифта, у которых вышел срок эксплуатации. Вместо импортных подъемников будут установлены отечественные и белорусские. Несмотря на санкции против России, дефицита оборудования в стране нет. Производством лифтом в стране и Республике занимаются несколько компаний: «Щербинский лифтостроительный завод», «Карачаровский механический завод», «Могилевлифтмаш», «Нижегородлифтмаш», «Сиблифт», «Евролифтмаш», «Чебоксарский лифтостроительный завод».

- В прошлом году в Хабаровске заменили 51 подъемник в 20 домах. В этом году число нового оборудования увеличится почти в три раза. Всего будет заменено 142 лифта в 47 домах на сумму 625 миллионов рублей, - рассказали в администрации Хабаровска.

Заменой подъемников в краевой столице занимается «Регоператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае».

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