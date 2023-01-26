Жители Хабаровского края смогут принять участие во Всемирном фестивале студентов и молодежи Фото: Администрация Хабаровска

Президент России Владимир Путин поддержал идею возобновления Всемирного фестиваля студентов и молодежи. Но глава страны считает, что настолько масштабное мероприятие организовать будет сложно из-за сложившихся условий. Многое зависит от участников и представителей международного сообщества. Нужно наладить контакты с профильными структурами и мобилизовать возможности федерального центра.

По словам Владимира Путина, Всемирный фестиваль студентов и молодежи помогает объединить людей. В России подобные мероприятия всегда организуют на высшем уровне.

Последний раз фестиваль проходил в нашей стране в 2017 году. Тогда 24 студента из Хабаровского края представили регион на мероприятии во Владивостоке. Они презентовали 3D-тур, используя технологию VR-360.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.