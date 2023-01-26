Строительство и ремонт 19 объектов по нацпроектам сорвано в Хабаровском крае Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Оперативное совещание с прокурорами дальневосточных регионов прошло под председательством генпрокурора Дмитрия Демешина. Участники обсудили освоение выделенных по нацпроектам бюджетных средств в 2022 году. Из 288 миллиардов использовано только 85%. Низкие темпы показал Хабаровский край, который освоил 82% из общей суммы финансирования.

Из-за затягивания сроков подготовки проектов и сметной документации, несвоевременного прохождения госэкспертизы, несостоявшихся аукционов и торгов в регионе было сорвано строительство и ремонт 19 объектов.

Дмитрий Демешин потребовал от прокуроров, чтобы все обращения по восстановлению прав мобилизованных, добровольцев и их семей были рассмотрены в кратчайшие сроки.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.