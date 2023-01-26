Ветеран Великой Отечественной войны отметил 102-й День рождения в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

25 января 102-й День рождения отметил хабаровский долгожитель, ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Пилюшин. Он родился в 1921 году в деревне Змейногорка Уярского района Красноярского края, закончил семь классов и устроился токарем на завод. В 1939 году поступил на службу в Военно-морской флот. В ноябре того же года прибыл в учебный отряд в Краснознаменную Амурскую флотилию и вступил в группу мотористов-дизелистов.

С августа по сентябрь 1945 года на корабле «Дальневосточный комсомолец» Анатолий Васильевич участвовал в боевых действиях. После войны он остался служить при техническом отделе Краснознаменной Амурской флотилии, откуда вышел на пенсию. После этого он работал военруком в школе №28, ставшей теперь Военно-морским лицеем имени адмирала флота Н. Д. Сергеева.

- Многие краснофлотцы знают и уважают ветерана. Анатолий Васильевич – достойный пример настоящего человека и истинного гражданина. От всей души поздравляем его с этой замечательной датой, желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, заботы и внимания, – поздравили ветерана в комитете по управлению Краснофлотским районом.

У Анатолия Пилюшина много наград, в том числе орден Красной Звезды и Отечественной войны, медали Нахимова, «За боевые заслуги» и «За победу над Японией».

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