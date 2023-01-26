13 общественных территорий появится в Хабаровском районе в 2023 году Фото: Татьяна Пестерева

Представители министерства ЖКХ края проверили общественные территории Хабаровского района, которые были благоустроены в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Местные жители довольны появлением новых пространств для отдыха. Так, в селе Осиновая Речка была установлена хоккейная коробка. Теперь местные жители могут весело провести время, катаясь на коньках и устраивая соревнования. Администрация села планирует продолжить участие в нацпроекте, чтобы создать больше мест для отдыха жителей.

- В 2022 году в Хабаровском районе было обустроено 15 территорий в девяти поселках. В этом году будет сделано еще 13 пространств, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

В 2023 году район получит 27,5 миллионов рублей на воплощение всех проектов.

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