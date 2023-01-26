Протаранил на полном ходу: две машины разбились при лобовом столкновении в ЕАО

«ВАЗ» устроил аварию, выехав на встречную полосу в ЕАО Фото: @livebir
Фото: Социальные сети
Авария произошла в ЕАО на дороге из села Пашково в Радде. Два отечественных авто столкнулись лоб в лоб, из-за чего один человек получил тяжелые травмы.
Было уже темно, когда «ВАЗ 21063» и «Лада Гранта» двигались навстречу друг другу по темной дороге. В какой-то момент «Жигуль» резко свернул на встречку, а водитель «Лады» не успел среагировать на опасную ситуацию. В результате лобового столкновения машины сильно разворотило, а пассажирка «шестерки» получила травмы.
Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть бдительными на дорогах и не нарушать ПДД, чтобы не создавать опасные ситуации, угрожающие жизни и здоровью окружающих.
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