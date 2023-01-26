Пожар произошел в Хабаровском институте инфокоммуникаций 26 января Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

26 января на пульт спасательной службы в 10:56 поступило сообщение о пожаре в Хабаровском институте инфокоммуникаций (СибГУТИ). Сотрудники МЧС сразу отправились на вызов. Прибыв на Ленина, 58, они обнаружили сильное задымление на первом этаже института, из-за которого сработала пожарная сигнализация. Спасатели вместе с педагогами организовали эвакуацию учеников. Всего из здания вывели 100 человек.

- В ходе разведки был найден очаг возгорания. В одном из кабинетов горела мебель. Площадь пожара составила один квадратный метр, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

За полчаса спасателям удалось потушить огонь и удалить дым из помещений. В 11:36 работы по ликвидации ЧС были завершены. Никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают дознаватели. Предположительно, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания в розетке.

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