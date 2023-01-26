Михаил Дегтярев поручил уделять больше внимания запросам людей Фото: Вячеслав Реутов

Губернатор региона Михаил Дегтярев и министр ЖКХ Анжелика Миронова обсудили итоги работы в ушедшем году и обозначили планы на текущий. По словам главы ведомства, Хабаровский край успешно прошел подготовку к отопительному сезону. На это было потрачено семь миллиардов рублей. Большая часть денег ушла на закупку топлива. Также в регионе продолжается модернизация дизельных электростанций (ДЭС). В рамках этой программы в прошлом году запустили 13 модульных ДЭС, а в этом году установят еще пять.

- Современные и пожаробезопасные станции - то, что нужно сегодня людям, - сказал Михаил Дегтярев.

В 2022 году план по северному завозу был выполнен полностью: в удаленные территории поставлено 11,5 тысячи тонн угля, 20,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Также Хабаровский край преуспел в реализации программы капремонта жилья. План на год даже был перевыполнен.

- Нужно уделять запросам жителей максимум внимания. Именно для людей мы и работаем. Важно сокращать количество обращений и звонков. Это будет означать большую удовлетворенность людей.

По словам Анжелики Мироновой, все планы на расселение аварийного жилья, намеченные на 2022 год, выполнены.

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