Этап профессиональной серии Russian Judo Tour состоится в Хабаровске

Хабаровский край примет этап профессиональной серии Russian Judo Tour Фото: Антон Шевченко

Один из этапов престижных соревнований по дзюдо Russian Judo Tour (RJT) впервые состоится на Дальнем Востоке. В регионе уже начали активно готовиться к приему спортсменов.

- В сентябре 2022 года губернатор края Михаил Дегтярев и исполнительный директор Федерации дзюдо России (ФДР) Валентин Хабиров подписали соглашение об организации турнира памяти Василия Ощепкова в новом статусе, - сказал Александр Никитин, президент Федерации дзюдо ДФО.

Представители ФДР прибыли в Хабаровск, чтобы определить место проведения турнира RJT. Они также займутся решением организационных вопросов. По итогам осмотра объектов было решено провести соревнования в «Платинум Арене».

Победителей турнира памяти Василия Ощепкова выберут из 400 участников в 14 весовых категориях. Сильнейшие дзюдоисты России и мира выйдут на ринг 1 и 2 апреля 2023 года. Призовой фонд соревнований (RJT) в этом году составит 7,3 миллиона рублей.

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