Фейковые сестра и дочь обманули двух пенсионеров на 1,15 миллиона рублей в Хабаровске Фото: Евгения ГУСЕВА

Вечером 77-летнему пенсионеру позвонили с незнакомого номера. Услышав голос собеседницы, он подумал, что это его сестра. Она сказала, что попала в аварию, и ей нужны деньги, чтобы избежать наказания. Тот согласился дать необходимую сумму. Через несколько минут к нему домой пришли двое незнакомцев, которые должны были передать деньги «сестре». Он отдал им конверт с 900 тысячами рублей. Позже мужчина позвонил родственнице, но та сказала, что в аварию не попадала и денег не просила. Тогда потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию.

- Аналогичная ситуация произошла с 83-летней хабаровчанкой, которая лишилась 250 тысяч после звонка «дочери». Пенсионеры запомнили, как выглядят курьеры, и передали информацию в полицию, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Поиски преступников уже идут. Виновных будут судить за мошенничество.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.