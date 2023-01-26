Дом под удаленным контролем: спрос на видеонаблюдение от «Ростелекома» растет

Фото: Ростелеком

Количество пользователей домашнего видеонаблюдения от «Ростелекома» в Хабаровском крае и ЕАО растет с каждым годом. За 2022 год оно увеличилось на 23%. Видеонаблюдение позволяет следить за домом из удобного приложения, смотреть прямую трансляцию с видеокамеры или видео из архива, а также получать push-уведомления о подозрительных событиях в кадре.

«Ростелеком» предлагает жителям Хабаровского края и ЕАО выгодные условия приобретения услуги. Подключая домашнее видеонаблюдение, пользователи получают в подарок подписку на сервис хранения записей на шесть месяцев или два года.

На выбор есть разные модели камер: уличные — купольные и поворотные, или небольшие домашние видеокамеры для обзора помещений внутри квартиры. При оформлении заказа на сайте автоматически добавится сервис «Полная запись 7 дней хранения», который останется бесплатным в течение шести месяцев, если клиент приобрел камеру за полную стоимость. Если оборудование куплено в рассрочку, то пользоваться услугой записи можно будет бесплатно в течение двух лет. По окончании акционного периода абонентская плата за сервис «Видеонаблюдение» составит 390 руб. в месяц. Тарифный план в любой момент можно изменить в личном кабинете.

«Видеонаблюдение дает возможность удаленно контролировать безопасность квартиры, частного дома, а также сохранность имущества на придомовой территории. Часто услугу подключают для контроля за детьми и пожилыми родственниками. Удобно, что камеры для помещений имеют встроенные микрофоны. Родители могут не только видеть, чем занимается ребенок, но и поговорить с ним. Видеонаблюдение помогает чувствовать себя спокойнее и поэтому становится все более востребованным как в городах, так и в небольших населенных пунктах», — отметила Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» предлагает несколько вариантов видеокамер для внутреннего и наружного использования с различным углом обзора, разрешением HD и Full HD, инфракрасной подсветкой, встроенными микрофонами, датчиками движения, поворотными механизмами и антивандальной защитой. Можно установить камеру самостоятельно или обратиться в компанию за помощью специалиста.

«Пользуюсь видеонаблюдением уже около года. В любой момент могу посмотреть, чем заняты дети: делают уроки или сидят в телефонах. В прошлом году перед отпуском вместе с соседями установили камеру на лестничной площадке, так чтобы было видно сразу две квартиры. Теперь во время отпуска спокойнее: можно посмотреть, что происходит на площадке, а если кто-то подойдет к двери в наше отсутствие, то приходит уведомление на телефон», — поделился пользователь услуги Алексей Трофимов.

Управлять услугой «Видеонаблюдение» можно через личный кабинет на сайте или с помощью мобильного приложения из любой точки мира, где есть интернет. Пользователь может самостоятельно установить видеокамеру, задать параметры съёмки (качество записи, срок хранения видео, чувствительность датчика движения), настроить систему оповещения — процесс займёт всего несколько минут.

Пользователи сервиса «Видеонаблюдение» могут смотреть видео как в режиме реального времени, так и в архиве. Видеопоток хранится на надежной облачной платформе, зашифрован от посторонних лиц.

Подробнее об услуге и акциях компании «Ростелеком» можно узнать по телефону 8 800 100 08 00 или на сайте.