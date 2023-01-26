Пенсионерка сбила девушку на перекрестке в Комсомольске-на-Амуре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Происшествие случилось 21 сентября прошлого года. 72-летняя женщина за рулем «Хонды CR-V» ехала по Лазо. Выезжая на перекресток, она не уступила дорогу девушке, которая в этот момент переходила переход на зеленый свет. Пенсионерка сбила 18-летнюю комсомольчанку.

- Девушка получила тяжелые травмы и была направлена в больницу. На виновницу аварии завели уголовное дело, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

За нарушение ПДД, из-за чего пострадал человек, подозреваемую могут лишить свободы на срок до двух лет. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения.

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