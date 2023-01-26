Музей энергетики ДГК им. В.П. Божедомова вошел в тройку лучших музеев энергетики России

Фото: Михаил ФРОЛОВ

24 января, в день рождения корпоративных музеев, был опубликован первый рейтинг Всероссийского конкурса «Корпоративный музей». По его результатам Музей энергетики им. В.П. Божедомова Дальневосточной генерирующей компании вошел в топ-лист. Он находится на седьмом месте рейтинга, в котором были представлены 112 корпоративных музеев России. Критериями выбора послужили два показателя: участие в конкурсе и присуждение звания победителя.

В профильной номинации «Музеи энергетики» музей ДГК взял бронзу. В ней оценивали 13 музеев предприятий энергетической отрасли страны.

Первый рейтинг Всероссийского конкурса «Корпоративный музей» составлялся по итогам четырех сезонов - с 2018 по 2021 год. Основной целью конкурса является формирование и развитие интереса общественности к промышленному и научно-просветительскому потенциалу нашей страны. Возрождение традиции корпоративных музеев – важная составляющая программы развития межкультурных связей промышленных предприятий и общества.

«Корпоративный музей несет культурную и образовательную миссию, является важной составляющей нашего предприятия. В энергетике, где преемственности традициям и передаче накопленного опыта придается огромное значение, отведена особая роль развитию музея, - прокомментировал генеральный директор АО «ДГК» Константин Ильковский. – Попадание в лидеры рейтинга Всероссийского конкурса «Корпоративный музей» повышает наши шансы на победу в номинации «Лучший корпоративный музей» в 2023 году. Поздравляю предприятия, вошедшие в рейтинг, желаю всем успешных и полезных проектов».

В прошлом году Музей энергетики ДГК им. В.П. Божедомова стал победителем IV Всероссийского конкурса «Корпоративный музей». Звание лауреата корпоративному музею ДГК присудили в номинации «Развитие территорий» за установку в Хабаровске памятника первой городской электростанции Дальнего Востока и включение его в городские туристические маршруты. Второе место в номинации «Лучший музейный видеофильм» завоевал документальный цикл об истории дальневосточной энергетики с 1885 по 1945 годы, созданный в сотрудничестве с Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока РАН.

Это не первая и не единственная победа музея. В 2019 году он стал лауреатом конкурса с проектом «Каникулы в музее» по ранней профориентации и социализации детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, победив в номинации «Музейные проекты, направленные на развитие корпоративной социальной ответственности».

Основными целями Всероссийского конкурса «Корпоративный музей» является содействие совершенствованию корпоративных музеев как важной гуманитарной технологии стратегического управления развитием компаний и создание эффективных механизмов поддержки центров сохранения, изучения, приумножения и популяризации историко-культурного наследия.