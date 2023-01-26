Предпринимательницы Хабаровского края получат льготы в 2023 году
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В 2023 году в Хабаровском крае продолжится реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», которое позволяет женщинам, имеющим свое дело, оформлять микрозаймы по сниженной ставке в 7,5%.
- Около 30% получателей микрозаймов в нашем фонде – женщины. Они берут кредиты на разные цели: от производства мебели до организации праздников. Женское предпринимательство отнесено к приоритетным проектам. Для них ставки ниже, чем наши обычные, тем более, чем банковские, - сказала Наталья Шалимова, гендиректор фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского края.
Кроме женского к приоритетным направлениям также относятся молодежное предпринимательство, сфера туризма, экологии, спорта, производство, участие в экспортной деятельности и другие.
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