Предпринимательницы Хабаровского края получат льготы в 2023 году Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году в Хабаровском крае продолжится реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», которое позволяет женщинам, имеющим свое дело, оформлять микрозаймы по сниженной ставке в 7,5%.

- Около 30% получателей микрозаймов в нашем фонде – женщины. Они берут кредиты на разные цели: от производства мебели до организации праздников. Женское предпринимательство отнесено к приоритетным проектам. Для них ставки ниже, чем наши обычные, тем более, чем банковские, - сказала Наталья Шалимова, гендиректор фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского края.

Кроме женского к приоритетным направлениям также относятся молодежное предпринимательство, сфера туризма, экологии, спорта, производство, участие в экспортной деятельности и другие.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.