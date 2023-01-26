Колымчан предупредили об угрозе провалиться под лед в бухтах Гертнера и Нагаева Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Сотрудники МЧС держат на особом контроле бухты Гертнера и Нагаева в Магаданской области. Синоптики прогнозируют 26 и 27 января сильный ветер, который может поднять высокие волны. Из-за них высок риск того, что ледяной покров акваторий не выдержит и расколется.

- В бухте Гертнера уже появилась живая трещина. В бухте Нагаева после работы ледокола откололась часть покрова от морского торгового порта до Марчеканского топливного терминала, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Жителей просят не выходить и не выезжать на лед, так как вероятность провалиться в холодную воду в эти дни крайне высокая.

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