Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 января 2023 4:54

Холодную погоду без осадков прогнозируют Хабаровскому краю 27 января

Местами порывы ветра будут очень сильными
Александра ЯВИЩЕНКО
Холодную погоду без осадков прогнозируют Хабаровскому краю 27 января

Холодную погоду без осадков прогнозируют Хабаровскому краю 27 января

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода в Хабаровске 27 января будет немного лучше, чем ранее на этой неделе. В краевой столице не ожидаются осадки, а ветер будет доходить до 5-11 метров в секунду. Ночью температура опустится от -29 до -31, а днем потеплеет до -21 градуса.

В южных районах снега не будет, а ветер достигнет 11 метров в секунду. Температура ночью от -30 до -35, а днем от -17 до -22. Местами столбик термометра ночью опустится до -42, а днем до -27.

В центре Хабаровского края погода 27 января будет все такой же холодной. По побережью Советско-Гаванского и Ванинского районов – порывы ветра будут доходить до 15-20 метров в секунду, в то время как на остальных территориях – до 14 метров. На термометре будет до -43 ночью и до -33 днем. Осадки не прогнозируются.

На севере будет ночью от -14 до -37, а днем от -11 до -26. Снег и небольшая метель ожидают жителей Николаевского и Ульчского районов. В среднем скорость ветра будет доходить до 14 метров в секунду, а на побережье Тугуро-Чумиканского района – 20 метров.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.