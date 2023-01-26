Холодную погоду без осадков прогнозируют Хабаровскому краю 27 января Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода в Хабаровске 27 января будет немного лучше, чем ранее на этой неделе. В краевой столице не ожидаются осадки, а ветер будет доходить до 5-11 метров в секунду. Ночью температура опустится от -29 до -31, а днем потеплеет до -21 градуса.

В южных районах снега не будет, а ветер достигнет 11 метров в секунду. Температура ночью от -30 до -35, а днем от -17 до -22. Местами столбик термометра ночью опустится до -42, а днем до -27.

В центре Хабаровского края погода 27 января будет все такой же холодной. По побережью Советско-Гаванского и Ванинского районов – порывы ветра будут доходить до 15-20 метров в секунду, в то время как на остальных территориях – до 14 метров. На термометре будет до -43 ночью и до -33 днем. Осадки не прогнозируются.

На севере будет ночью от -14 до -37, а днем от -11 до -26. Снег и небольшая метель ожидают жителей Николаевского и Ульчского районов. В среднем скорость ветра будет доходить до 14 метров в секунду, а на побережье Тугуро-Чумиканского района – 20 метров.

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