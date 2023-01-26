«Присмотрел» за сумкой: мужчина из Хабаровского края обокрал женщину в кафе аэропорта

Житель Хабаровского края сбежал с чужой сумкой из аэропорта Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Сахалинский отдел транспортной полиции обратилась женщина, заявив, что у нее украли дорожную сумку. Правоохранители сразу отправились на поиски вора. Уже через несколько часов похититель был пойман. Им оказался 42-летний житель Хабаровского края.

Оказалось, что мужчина прилетел в Южно-Сахалинск, чтобы устроиться на работу вахтовым методом, но потом передумал и решил вернуться домой. В ожидании своего рейса в Хабаровск он зашел в кафе около аэропорта, чтобы выпить. Проходя мимо стойки администрации, мужчина решил проверить, нет ли за ней чего-то ценного. В это время в кафе зашла семейная пара и подошла к стойке. Женщина подумала, что говорит с охранником, поэтому попросила его присмотреть за дорожной сумкой.

- Когда владельцы сумки отошли, мужчина схватил багаж и убежал с ним. Ущерб был оценен в пять тысяч рублей. Подозреваемого задержали у входа в здание аэропорта, - рассказали в УТ МВД России по ДФО.

На мужчину завели уголовное дело и передали в суд. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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