Программа поддержки молодых семей начнет работать в Хабаровске и Комсомольске в 2023 году Фото: Правительство Хабаровского края

С 1 февраля минстрой Хабаровского края откроет прием документов по программе поддержки молодых семей. На помощь в 2023 году смогут рассчитывать жители не только Хабаровска, но и Комсомольска. Из регионального бюджета на программу выделено 150 миллионов рублей. Участники должны подпадать под несколько критериев. Возраст супругов должен быть не больше 35 лет, а семья – признана нуждающейся.

- Если вы решили купить квартиру, то сделать это можно только на территории города, в котором постоянно проживает ваша семья. Застройщика и дом можно выбрать самостоятельно, - сказала Ольга Чичаева, представитель регионального минстроя.

Выплаты по программе можно направить на покупку построенного жилья, которое еще находится в собственности у застройщика.

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