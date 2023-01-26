Самозанятые получат помощь при открытии дела в Хабаровском крае Фото: комитет по труду и занятости населения Хабаровского края

В регионе реализуется программа «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края». Благодаря ей самозанятые могут получить единовременную помощь при открытии своего дела. На поддержку могут рассчитывать те, кто числился безработным до открытия бизнеса. До того, как получить деньги, нужно пройти тестирование, которое позволит определить способности и готовность к ведению дела.

- В прошлом году самозанятость оформили 11 человек, а финансовую помощь получили 29 жителей региона, - сказала Инна Малинина, первый зампред комитета по труду и занятости населения Хабаровского края.

Напомним, с этого года центр занятости Хабаровска выдает сертификаты на прохождение независимой оценки квалификации, что облегчает поиск работы для кандидатов и подбор сотрудников для работодателей.

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