Дума Хабаровского края поддержала предложение о налоговых льготах для золотодобытчиков Фото: законодательная дума Хабаровского края

В Хабаровском крае Законодательная дума поддержала инициативу правительства о предоставлении налоговых льгот золотодобытчикам. Как сообщили в парламенте, соответствующий законопроект был принят на очередном заседании.

Парламентарии высказали свои точки зрения по данному вопросу. Многие инициативу посчитали необходимой, так как благодаря поддержке в регионах начало появляться больше производств, а они являются крупными налогоплательщиками. Кроме того, золотодобыча вносит большой вклад в социальную сферу.

Ирина Зикунова, спикер парламента, отметила, что регион берет на себя серьезные налоговые расходы, и это щедро. Однако в пользу инициативы Ирина Зикунова подчеркнула, что это позволит предприятиям создавать в ответ производственную базу, генерировать и финансовые результаты, обеспечивать занятость, а также соцподдержку населения в том месте, где действует это предприятие.

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