В Хабаровском крае запустили новый механизм поддержки бизнеса Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае заработал новый механизм - соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Как сообщили в правительстве, он обеспечит индивидуальный подход к каждому инвестору - они смогут возмещать расходы и получать долговременные гарантии неизменности условий работы. В регионе уже есть такой инвестор, который готов попробовать воспользоваться механизмом.

Впервые этот механизм запустили в 2020 году в России. По нему заключено было порядка 36 соглашений на общую сумму в 1,5 триллиона рублей. После его решили переработать, а затем перезапустили в прошлом году. Инвесторам предлагаются различные льготы, и он сам выбирает, какими воспользоваться.

- Суть СЗПК в том, что инвестору, планирующему реализовать крупный инвестпроект по созданию/модернизации объектов недвижимости или интеллектуальной деятельности, гарантируется неухудшение условий ведения бизнеса на заранее оговоренный срок, - сообщили в правительстве.

Заключить соглашение может любой бизнесмен, второй стороной может выступать страна, регион или муниципалитет. Минимальные инвестиции в регионе - 200 миллионов рублей, а в стране - 750 миллионов рублей.

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