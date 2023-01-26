Прокуратура начала проверку из-за отключения света в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В городе Хабаровске прокуратура Краснофлотского района проводит проверку по факту отключения света в 21 жилом доме минувшей ночью. Подача электроэнергии была ограничено в 2:00 ночи из-за аварии на сетях. Поломка произошла в результате перенапряжения.

- Это привело к ограничению подачи электроэнергии в 21 жилой дом по улицам Руднева, Портовая, Астрономическая, Третьяковская, Заводская падь, переулкам Полярный, Тенистый, Утренний, Снежный и других, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Проверка коснется деятельности ООО «Трансэнерго». Ведомство выяснит, своевременно ли предприятием была восстановлена подача электричества. После проверки и по ее итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.

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