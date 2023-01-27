Бастрыкин поручил следкому Хабаровского края доложить о проверке спорткомплекса в Эльбане Фото: администрация Эльбанского поселения

Жители Эльбана обратились в СМИ, чтобы указать на проблемы поселка. Лиди были возмущены тем, что единственный в населенном пункте спорткомплекс не работает, потому что находится в ужасном состоянии. На жалобы обратил внимание председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил региональному следкому провести проверку и доложить о ее результатах.

- Доклад о первоначальных результатах проводимой процессуальной проверки поручено представить руководителю СУ СК РФ по Хабаровскому краю и НАО Е.Г. Долгалеву, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники следкома уже приступили к доследственной проверке.

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