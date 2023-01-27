Второй «фермерский островок» открылся в Хабаровске Фото: минсельхоз Хабаровского края

В Хабаровске открылся новая точка с фермерскими продуктами в ТЦ «Стрелка». Здесь жители краевой столицы могут купить натуральную продукцию от местных производителей. Среди товаров – хлебобулочные, мясные, рыбные, молочные изделия, мед, консервы. В сезон фермеры начнут продавать вощи и фрукты. В проекте участвуют 26 производителей с Дальнего Востока. Большая их часть из Хабаровского края, другие – из приморья и ЕАО.

- Первый «островок» реализовал уже 31 тонну продукции. В планах на этот год – открыть еще две точки в удобных для жителей местах, - сказал Константин Могильный, глава регионального Центра инжиниринга АНО КСФ.

Открытие островков помогает снизить цены на продукцию, сделать ее доступней для хабаровчан.

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