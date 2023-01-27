Хабаровчане жалуются на качество уборки дворов
Фото: Администрация Хабаровска
За уборку дворов в Хабаровске отвечают управляющие компании, некоторые из которых откровенно игнорируют проблемы, нарушающие права местных жителей. К примеру, в доме №46 на облачном переулке люди недовольны работой управляйки. Поэтому жильцы подали жалобу а городское управление административно-технического контроля. УК «Восход» за всю зиму еще ни разу не чистила двор от снега. Похожие проблемы наблюдаются в доме №21 на Ленина, который обслуживает «Сервис-Центр».
- Если управляйка не выполняет обязанности, на нее можно подать жалобу. Жильцы могут потребовать смены компании. Некоторые даже пишут заявления сразу в прокуратуру, - сказал Виталий Федоров, заместитель управления ЖКХ Хабаровска.
Управляющие компании должны приступать к расчистке дворов сразу после выпадения снега. Сначала очищаются подходы к подъездам, мусорным площадкам, пешеходные дорожки и проезжая часть.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru