Хабаровчане жалуются на качество уборки дворов Фото: Администрация Хабаровска

За уборку дворов в Хабаровске отвечают управляющие компании, некоторые из которых откровенно игнорируют проблемы, нарушающие права местных жителей. К примеру, в доме №46 на облачном переулке люди недовольны работой управляйки. Поэтому жильцы подали жалобу а городское управление административно-технического контроля. УК «Восход» за всю зиму еще ни разу не чистила двор от снега. Похожие проблемы наблюдаются в доме №21 на Ленина, который обслуживает «Сервис-Центр».

- Если управляйка не выполняет обязанности, на нее можно подать жалобу. Жильцы могут потребовать смены компании. Некоторые даже пишут заявления сразу в прокуратуру, - сказал Виталий Федоров, заместитель управления ЖКХ Хабаровска.

Управляющие компании должны приступать к расчистке дворов сразу после выпадения снега. Сначала очищаются подходы к подъездам, мусорным площадкам, пешеходные дорожки и проезжая часть.

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