Конкурс ледовых скульптур среди молодежи стартовал в Хабаровске Фото: комитет по делам молодежи Хабаровского края

В Хабаровске на площади Ленина 27 января стартовал конкурс ледовых скульптур среди подростков 14-18 лет. Его цель - развить навыки мастеров художественной обработки льда, отыскать новые таланты среди молодежи, которая обучается в художественных школах, колледжах искусств. За победу будут сражаться 10 команд по два человека в каждой. Над скульптурами участники будут работать в течение двух дней. В конкурсе будет только шесть победителей.

- Участники смогут обменяться творческим опытом, развить свой творческий потенциал в художественной обработке льда, - рассказали в комитете по делам молодежи.

Победители получат дипломы, кубки и ценные подарки.

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