Пассажирский транспорт и дороги обновят в Хабаровском крае в 2023 году Фото: минстрой Хабаровского края

В 2023 году в регионе будут активно развивать авиационную отрасль, ремонтировать дороги и обновлять парк пассажирского транспорта в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Хабаровского края». На ее реализацию ежегодно будут выделять по 50 миллионов рублей из регионального бюджета, что позволит заменить устаревший транспорт новыми машинами.

В краевой столице появится еще семь новых троллейбусов вдобавок к трем, которые город получил в конце 2022 года. Также в Хабаровске появится транспортная карта «СберТройка», благодаря которой можно будет отказаться от наличных платежей. Она же позволит жителям города экономить на проезде.

- Для региональной авиации год пройдет под эгидой объединения в единую дальневосточную авиакомпанию (ДВА). В январе в нее вошли «Хабаровские авиалинии». Планируется дальнейшее расширение субсидированной маршрутной сети. В этом году также запланировано окончание строительства международного терминала аэропорта Хабаровск. Уже открылись беспосадочные рейсы из Хабаровска в Санкт-Петербург, Минеральные воды, Сочи, Улан-Батор (Монголия), появилось регулярное сообщение с китайским городом Харбин, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

В регионе продолжится строительство дорог. В 2023-м планируется отремонтировать около 100 километров сети и 34 моста. С началом дорожного сезона будут устанавливать дорожные знаки и ограждения, обустраивать пешеходные переходы и тротуары.

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