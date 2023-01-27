Сергей Кравчук вручил орден Мужества родным погибшего на СВО хабаровчанина Фото: Администрация Хабаровска

71-летний Михаил Шувалов решил пойти служить добровольцем в зону СВО. Несмотря на почтенный возраст, в марте 2022 года его зачислили в число бойцов в качестве рядового. Мужчина отважно сражался на фронте больше полугода, но 10 декабря героически погиб при исполнении служебного долга в поселке Новоселовское Луганской Народной Республики (ЛНР). Президент России Владимир Путин за отвагу и самоотверженность посмертно присвоил Михаилу Петровичу орден Мужества. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук передал награду старшему сыну погибшего.

- У Михаила Шувалова была широкая душа. Он ветеран труда, 40 лет отработал на ТЭЦ-1, воспитал прекрасных сыновей. Он любил жизнь, любил Родину и пошел ее защищать, чтобы мы здесь жили мирно. Это истинный патриот, гражданин России, и я горжусь, что у нас в Хабаровске есть такие люди. Я низко преклоняю голову, - сказал Сергей Кравчук.

В конце встречи глава города пообещал семье военнослужащего решить вопрос с переводом внучки Михаила Шувалова в другую школу, которая располагается ближе к дому.

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