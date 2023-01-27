Новые дороги к туристическим объектам построили в Хабаровском крае Фото6 минтранс Хабаровского края

В рамках нацпроекта в Хабаровском крае прошла реконструкция двух дорог, которые позволяют добраться до туристических объектов региона. Обновили трассу к комплексу в районе села Воронежское-1. Здесь расширили проезжую часть, отсыпали основание, сделали дренажную систему на территории туркомплексов.

- Большая часть денег на ремонт была выделена по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». С июня 2021 года здесь привели в порядок около трех километров дороги. Сумма федерального финансирования работ составила 144,6 миллиона рублей, а общая - 187,7 миллиона,- сказала Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

Также в прошлом году закончилось строительство дороги по программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае» от Дзержинского к Центру водного туризма (ЦВТ) в Комсомольске. Работы обошлись в 77 миллионов рублей, которые выделили из краевого дорожного фонда. На дороге нанесена разметка, установлены дорожные знаки, опоры освещения, благоустроена примыкающая территория.

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