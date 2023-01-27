Развитие лесного комплекса ускорит экономический рост Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников приехал в Хабаровск, где встретился с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Они обсудили вопросы развития лесного комплекса в регионе.

- В фокусе внимания лесная промышленность и ее новые точки роста. Эта отрасль будет переориентирована на страны АТР и внутренний рынок из-за внешнеполитической обстановки, - сказал Михаил Дегтярев.

Внутренний спрос на продукцию лесной промышленности в Хабаровском крае постепенно растет. Одна из причин этого - развитие деревянного домостроения. В регионе запущен проект «Дом дальневосточника», в связи с чем правительство прорабатывает создание предприятия по производству деревянных панелей, которые будут использоваться для строительства.

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