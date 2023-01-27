Мороз до -45 градусов обещают Хабаровскому краю 28 января Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Хабаровске 28 января будет все такой же холодной. Низкая температура дополнится ледяным ветром, который будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду. Ночью ожидается от -31 до -33, а днем от -22 до -24. Осадков в Хабаровске не прогнозируют.

На всей территории региона обещают ветер до 2-14 метров в секунду, только по побережью Тугуро-Чумиканского района порывы достигнут 20 метров. Погода в Хабаровском крае 28 января не принесет сильных осадков. Небольшой снег ожидается только в Николаевском и Ульчском районах.

На юге региона ночью будет от -31 до -44, а днем от -20 до -25. В центральной части края морозы ночью будут доходить до отметки -45 градусов, а днем от -11 до -33. На севере ночью ожидается от -22 до -43, днем - от -16 до -27.

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