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НовостиПроисшествия27 января 2023 4:42

Потепление задержится: холодно и ветрено будет в Хабаровске 28 января

Мороз до -45 градусов обещают Хабаровскому краю 28 января
Александра ЯВИЩЕНКО
Мороз до -45 градусов обещают Хабаровскому краю 28 января

Мороз до -45 градусов обещают Хабаровскому краю 28 января

Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Хабаровске 28 января будет все такой же холодной. Низкая температура дополнится ледяным ветром, который будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду. Ночью ожидается от -31 до -33, а днем от -22 до -24. Осадков в Хабаровске не прогнозируют.

На всей территории региона обещают ветер до 2-14 метров в секунду, только по побережью Тугуро-Чумиканского района порывы достигнут 20 метров. Погода в Хабаровском крае 28 января не принесет сильных осадков. Небольшой снег ожидается только в Николаевском и Ульчском районах.

На юге региона ночью будет от -31 до -44, а днем от -20 до -25. В центральной части края морозы ночью будут доходить до отметки -45 градусов, а днем от -11 до -33. На севере ночью ожидается от -22 до -43, днем - от -16 до -27.

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