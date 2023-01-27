Партию бивней мамонтов отправили в Китай из Хабаровска Фото: Михаил ФРОЛОВ

Партия бивней мамонтов весом 377 килограммов была отправлена из аэропорта Хабаровска в Китай. Сотрудники краевого управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль палеонтологического материала, который был добыт в Чукотском автономном округе. Это первая партия бивней, которая была отправлена на экспорт в 2023 году. Проверка не выявила нарушений. Собственнику груза выдали сертификаты международного образца для отправки в КНР.

Напомним, в прошлом году сотрудники ведомства в общей сложности проверили около полутора тонн бивней и зубов мамонтов, которые предназначались на экспорт. Также документы были оформлены на отправку четырех килограммов мускуса кабарги.

Партия бивней мамонтов весом 377 килограммов была отправлена из аэропорта Хабаровск в Китай. Сотрудники краевого управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль палеонтологического материала, который был добыт в Чукотском автономном округе. Это первая партия бивней, которая была отправлена на экспорт в 2023 году. Проверка не выявила нарушений. Собственнику груза выдали сертификаты международного образца для отправки в КНР.

Напомним, в прошлом году сотрудники ведомства в общей сложности проверили около полутора тонны бивней и зубов мамонтов, которые предназначались на экспорт. Также документы были оформлены на отправку четырех килограммом мускуса кабарги.