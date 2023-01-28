Семь часов тушили 100 «квадратов» огня: пожарным пришлось разобрать обшивку, чтобы потушить горящий дом в Хабаровске

Огонь быстро охватил дом и стремительно распространялся по конструкциям Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске 27 января вспыхнул дом на улице Балхашская, 1. Пожар заметили слишком поздно: к приезду сотрудников МЧС здание было фактически полностью охвачено огнем. Семь часов ушло у пожарных на то, чтобы потушить пламя.

Огонь быстро охватил дом и стремительно распространялся по конструкциям. Чтобы добраться до пламени, пожарным пришлось снимать обшивку из сайдинга со стен постройки. Остановить распространение пламени удалось за полчаса.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Огонь не успел перекинуться на соседние постройки. Полностью потушили огонь в 00:36 - через семь часов после поступления сигнала. В операции участвовали три единицы техники и 11 человек.

- По факту возгорания сотрудниками будет проведена проверка по установлению обстоятельств и причин произошедшего. Условием для развития пожара до крупных размеров послужило позднее обнаружение возгорания и сообщение о нем, - прокомментировали в пресс-службе главка МЧС России по Хабаровскому краю.

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