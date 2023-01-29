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НовостиПроисшествия29 января 2023 2:06

Парк имени Муравьева-Амурского выплатит компенсацию за упавшее на ребенка ограждение в Хабаровске

Сумма выплат составит более 80 тысяч рублей
Богдан СМЫШЛЯЕВ
Причиной произошедшего послужило ненадлежащее содержание собственником ограждения.

Причиной произошедшего послужило ненадлежащее содержание собственником ограждения.

Фото: Прокуратура Хабаровского края

Суд удовлетворил обращение хабаровчанки после проверки прокуратурой Центрального района Хабаровска инцидента, случившегося летом 2022 года на набережной реки Амур.

Тогда, в июле прошлого года, чугунная секция перильного ограждения упала на трехлетнюю девочку, в результате чего ребенок, помимо сильнейшего стресса, получил и физические повреждения. Обследование и лечение ребенка родители производили за свой счет, после чего обратились в суд.

Прокуратурой после проверки установлено, что причиной нанесенных травм стало именно ограждение, которое содержалось собственником в ненадлежащем состоянии. Собственник - КГБУ «Хабаровский краевой парк им. Н.Н. Муравьева-Амурского» - теперь по иску обязан выплатить материальную компенсацию за понесенные родителями расходы в размере более 80 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу пока не вступило.