Двое из четырех мальчиков найдены после пропажи в селе Хабаровского края

Поиски еще двух мальчиков продолжаются. Фото: ДПСО «Лига Спас»

Хорошие новости из села Хурба Хабаровского края, где 28 января пропали сразу четыре мальчика – уже двое были найдены живыми.

Речь о Глебе и Михаиле Бельды, информация по состоянию которых уже была подтверждена. Тем временем, поиски Александра Бестужева и Кирилла Соколова продолжаются.

Напомним, последний раз всю четверку видели 28 января в районе улицы молодежной села Хурба. Девятилетний Саша Бестужев был одет в черные куртку, штаны и ботинки с темно-серой вязаной шапкой. Кирилл Соколов последний раз был замечен в черных штанах, черных ботинках, темно-синей куртке и темно-синей вязаной шапке.