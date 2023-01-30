Хабаровский театр кукол покажет спектакли в Санкт-Петербурге Фото: минкульт Хабаровского края

Хабаровский и питерский театры кукол устроят «обменные» гастроли с 6 по 9 апреля. Зрители Северной столицы посетят спектакли «Сказка о потерянном времени», «Волшебное кольцо» и «Дедушкины сказки». Артисты из Санкт-Петербурга также покажут три спектакля в Хабаровске.

- Хабаровский краевой театр кукол уже имеет опыт «Больших гастролей». В 2022 году обмен прошел с Пермью, а в 2021-м – с Татарским театром кукол «Экият», - рассказали в минкультуры Хабаровского края.

Также в Хабаровском крае пройдут «Дни Санкт-Петербурга», в рамках которых для жителей региона выступят знаменитые балетные труппы и откроются музейные выставки.

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