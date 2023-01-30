Региональный этап Всероссийской олимпиады по химии проходит в Хабаровском крае Фото: минобрнауки хабаровского края

Больше 30 учеников 9-11 классов из разных районов края проверили знания по химии в рамках Всероссийской олимпиады, которая проходит в стране в два этапа. Школьники выполнили теоретические задания и теперь ждут второй части тестирования – проведения исследований в лаборатории.

– Особенного секрета подготовки нет. Мы собираем школьников с высокими результатами на школьном и муниципальном этапах. Ежедневно тренируемся и решаем задачи. Для победы в состязании важна и мотивация самого ребенка. В крае они точно смогут реализовать себя. Такие кадры ждут на авиационном заводе, нефтеперерабатывающих предприятиях и в медицине, – сказал Иван Толстенок, председатель жюри регионального этапа ВСОШ.

Победители и призеры регионального этапа получат возможность представлять край в заключительном туре, который пройдет с 16 марта по 30 апреля.

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