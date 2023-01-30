Проезд подорожал с 30 января на пяти автобусных маршрутах в Хабаровске Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Проезд на пяти популярных автобусных маршрутах Хабаровска подорожал с 30 января. ИП Артамонов В. И. и ООО «Магистраль Авто ДВ» подняли тарифы сразу на пять рублей. Так, с понедельника проезд в автобусах №№ 8, 8-1, 17-1, 35, 46 и 49 подорожал до 45 рублей. Столько же теперь стоит провоз багажа.

Уже через 10 дней поднимут плату и за проезд в автобусах №47. ИП Артамонов с 9 февраля увеличит стоимость проезда до 45 рублей. А с 18 февраля повысится проезд в автобусах №№ 82 и 85, которые обслуживает ИП Бабаева З. М. Уже с 24 числа ИП Комарова Т. И. повышает тарифы на маршруте №52 до 40 рублей, а в автобусах №85 - до 44,5 рублей.

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