Хабаровчане пожаловались на проблемы в работе автобусов
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске прошло заседание Общественной Палаты, на котором участники обсудили проблемы в работе общественного транспорта. Жители города массово жалуются на холод в автобусах, увеличенный интервал движения машин и грязь в салонах.
- Больше всего жалоб поступило на автобусы №25. Мы пригласили представителей перевозчика и городского управления транспорта. Общение прошло в формате вопрос-ответ. Если проблема не решится, будем снова разговаривать и искать выход из положения, - сказал Андрей Никонов, зампред Общественной Палаты Хабаровска.
Представитель перевозчика извинился за своих сотрудников, которые допустили недавний срыв графика движения автобусов. Он пригласил общественников в автопарк, чтобы они познакомились поближе с тонкостями работы.
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