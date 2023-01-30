Хабаровчане пожаловались на проблемы в работе автобусов Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошло заседание Общественной Палаты, на котором участники обсудили проблемы в работе общественного транспорта. Жители города массово жалуются на холод в автобусах, увеличенный интервал движения машин и грязь в салонах.

- Больше всего жалоб поступило на автобусы №25. Мы пригласили представителей перевозчика и городского управления транспорта. Общение прошло в формате вопрос-ответ. Если проблема не решится, будем снова разговаривать и искать выход из положения, - сказал Андрей Никонов, зампред Общественной Палаты Хабаровска.

Представитель перевозчика извинился за своих сотрудников, которые допустили недавний срыв графика движения автобусов. Он пригласил общественников в автопарк, чтобы они познакомились поближе с тонкостями работы.

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