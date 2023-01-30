В хабаровском ТЮЗе состоялся спецпоказ спектакля «Старший сын»

В хабаровском Театре юного зрителя состоялся спецпоказ спектакля «Старший сын»

В честь Дня студента для учеников Хабаровского краевого колледжа искусств устроили спецпоказ спектакля по пьесе А. Вампилова «Старший сын». Ученики увидели спектакль на сцене Театра юного зрителя.

- Мероприятие направлено на развитие навыка углубленного анализа литературы из учебной программы, - рассказали в министерстве культуры Хабаровского края.

Благодаря таким мероприятиям студенты учатся азам в области культуры и сценических искусств. Им доступно посещение спектаклей бесплатно по «Пушкинским картам», что позволяет ученикам посещать больше постановок и еще больше развиваться. В 2023 году молодежь сможет потратить на эти цели до пяти тысяч рублей, которые поступили на счета в начале января.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.