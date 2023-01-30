Скончался Почетный гражданин Комсомольска-на-Амуре Виктор Меркулов Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре ушел из жизни Почетный гражданин – Виктор Меркулов. Как рассказали в пресс-службе администрации города, он всю свою жизнь посвятил авиастроению. На комсомольский авиазавод он пришел работать еще в 19-летнем возрасте и доработал от слесаря до генерального директора.

- На этот ответственный пост он был назначен в трудное для страны и авиационной отрасли время, в 1994 году. Во многом благодаря ему завод выстоял, не растерял свой потенциал, создал базу для дальнейшего развития, сохранил рабочие места, как бы не было сложно, помогал городу, - передают в мэрии.

Помимо управленческой работы Виктор Меркулов также занимался научной работой. Он в 2000 году получил ученую степень кандидата технических наук. Написал 37 работ. Неоднократно получал награды, в 2002 году стал Почетным гражданином города.

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