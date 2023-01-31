Тепло и горячая вода появятся в новых микрорайонах Хабаровска в 2024 году Фото: минстрой РФ

В Хабаровске продолжается строительство тепломагистрали №35, которая запитает теплом и горячей водой три новых микрорайона - №6, №7 и Ореховую сопку. Закончить работы на объекте планируют в 2024 году. Стоимость проекта составил 5,5 миллиарда рублей. Строят тепломагистраль за счет инфраструктурных бюджетных кредитов.

- Сейчас на объекте выполняются работы по разработке грунта в траншее, идет подготовка и установка элементов трубопровода, - рассказали в минстрое России.

Длина тепломагистрали, идущей от хабаровской ТЭЦ-3, составит 10,6 километра. Ее будут прокладывать в основном открытым способом. Ход работ контролирует «РосСтройКонтроль».

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