Фракция «Единой России» возобновила работу в Хабаровской городской думе Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровская гордума седьмого созыва была избрана еще в 2019 году. С того момента в ней не было представителей партии «Единая Россия». В сентябре 2022-го в краевой столице прошли дополнительные выборы, на которых победу одержал представитель политического объединения. Это позволило возобновить работу фракции в гордуме.

- Три года «Единая Россия» не была фракционно представлена в городском парламенте. Сегодня такая возможность появилась. Сейчас в составе партии 12 человек, - сказал Евгений Солоненко, глава исполкома «Единой России» в Хабаровском крае.

Напомним, решение о создании депутатского отделения в Хабаровске было принято 26 января. Возглавил фракцию Рамиз Гогуев, депутат по округу №6.

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