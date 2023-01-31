Хабаровский ТЮЗ покажет спектакли в Ванинском и Советско-Гаванском районах Фото: tuz-xa.ru

Жители Ванинского и Советско-Гаванского районов смогут увидеть постановки Хабаровского театра юного зрителя (ТЮЗ), не покидая свои населенные пункты. Со 2 по 4 февраля в районных домах культуры актеры выступят с несколькими спектаклями для зрителей разных возрастов. Мероприятие запланировано в рамках проекта «Культурные гастроли».

- Наши лучшие коллективы выступают по всему краю. Следом за ТЮЗом на гастроли отправится ансамбль «Дальний Восток», - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

В 2023 году ТЮЗ планирует навестить жителей Комсомольска и Амурского района. Посетить спектакли можно будет по «Пушкинской карте».

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